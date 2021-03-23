مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور سلالات جديدة لكورونا في مصر (فيديو)

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، حقيقة تحور فيروس كورونا، ووجود أعراض أكثر خطورة للإصابة بالفيروس ومدى وجود سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر.





وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إننا نتابع بدقة طبيًا وفنيًا وعلميًا الحالات المصابة في مصر ونوعيتها وعددها ومدى شدة المرضى، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي أعراض أخرى للإصابة بالفيروس غير الأعراض التي سجلت خلال العام الماضي وبنفس الدرجات، مستدلًا على ذلك بأن العدد الأكبر من الحالات يتم علاجه منزليًا تحت ملاحظة طبية.





وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مصر على أعتاب الموجة الثالثة لفيروس كورونا مبني على رؤية واضحة علمية وطبية، ومتابعة لما يحدث في العالم، وتطور زيادة عدد الحالات، موضحًا أن كثير من دول العالم دخلت في الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وأن مصر في حالة تذبذب في عدد الحالات، وظهور الموجة الثالثة احتمالية واردة، ولكننا نسعى لأن تكون هذه الموجة أقل حدة وشراسة وعددًا من الموجات السابقة.



