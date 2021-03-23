اليوم.. عزاء الفنانة رضوى أبو شادي بمسجد الحامدية الشاذلية





رحلت عن عالمنا الفنانة الشابة رضوى أبو شادي يوم الأحد الماضي، ومن المُقرر أن تتلقى أسرتها مراسم العزاء فيها الليلة عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية.



عملت الفنانة الراحلة رضوي أبو شادي عملت كمذيعة لعدد من البرامج الفنية فى قناتى الحرة وأبو ظبى، كما أنها تخرجت من الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلورى والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.



وشاركت الفنانة رضوى أبو شادى في العديد من المسلسلات منها "عرفة البحر"، "كابتن عفت"، "سامحنى يا زمن"، "القطة العامية"، "حكايات بنعيشها".