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تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.


وأشار ميكيل بلاسكيز الصحفي الموثوق في صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ميسي يقضي موسمه الأخير في برشلونة، حيث يمكنه التعاقد مجانًا مع أي نادي آخر ويرغب البرسا في استمراره بحسب تصريحات خوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة.


ونقل ميكيل بلاسكيز عن مصادر مقربة من ليونيل ميسي أن البرغوث الأرجنتيني لم يتخذ بعد موقفه بشأن الاستمرار في برشلونة من عدمه.


وألمح ميكيل بلاسكيز أن ميسي يضع تركيز الحالي مع برشلونة ويرغب في مساعدة الفريق الكتالوني في الفترة المتبقية من الموسم وقيادة النادي إلى الانتصارات والألقاب في نهاية الموسم الحالي.


وأفاد ميكيل بلاسكيز بأن الإدارة الجديدة لبرشلونة برئاسة خوان لابورتا لم تتقدم حتى الآن بأي عروض لميسي من أجل التجديد والاستمرار مع الفريق ويبقى وضع النجم الأرجنتيني على ما هو عليه منذ بداية الموسم.


وأكد ميكيل بلاسكيز أنه هناك لقاء مرتقب بين ميسي ولابورتا في الفترة المقبلة وسيتوقف قرار ميسي على المقابلة سواء بالتجديد أو الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

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