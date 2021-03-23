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شاهد لحظة القبض على منفذ هجوم كولورادو بأمريكا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:54 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على منفذ الهجوم الذي وقع أمس في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وأدى لمقتل 10 أشخاص.

 

وبثت محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، مقطع فيديو أظهر رجلا ملتحيا بلا قميص يجري اقتياده مكبل اليدين، وشخصا على نقالة يجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساق الرجل المقيد ملطخة بالدماء.


وقد أعلنت الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد قتلى حادثة إطلاق النار في ولاية كولورادو إلى 10 أشخاص من بينهم شرطي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن وقوع حادث إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية كولورادو، ما أسفر عن 6 قتلى على الأقل.

 

وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد أعلنت الشرطة الأميركية عن اعتقال منفذ حادث إطلاق النار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو.

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