هاني أبو ريدة يكشف مفاجأة حول اختياره أسماء اللجنة الثلاثية

كشف هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعضو المكتب التنفيذي “كاف”، مفاجأة حول اختياره أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا، برئاسة أحمد مجاهد.





وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية، حول اختياره أعضاء اللجنة الثلاثية: “خرج بعض الأفراد ليؤكد أنني وراء اختيار أفراد اللجنة الخماسية، وخرجت نفس الأشخاص لتؤكد أنني وراء اختيار اللجنة الثلاثية التي تدير الجبلاية حاليًا برئاسة أحمد مجاهد”.





وأضاف: “الاتحاد الدولي طالب بتعيين لجنة أجنبية لإدارة اتحاد الكرة، عقب قرار الاستغناء عن اللجنة الخماسية، لكنني رفضت هذا الأمر ليتم الاستعانة باللجنة الثلاثية”.





وحول علاقته بأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الجبلاية، أجاب أبو ريدة قائلاً: “أحمد مجاهد عملي معي منذ فترة طويلة، وهو شخص يكرث حياته للرياضة ولكرة القدم، وهو شخص شاطر للغاية”.