مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة.. وإيجي إكس 70 يتراجع بنسبة 5.6%





واصلت مؤشرات البورصة المصرية نزيق الخسائر والذي إستمر علي مدار 7 جلسات متوالية ، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6% بضغوط بيعية من الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية وهوي مؤشر إيجي 70 بنسبة تجاوزت الـ6%.





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 2808.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.9% ليصل إلى مستوى 2705.5 نقطة.







