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مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة.. وإيجي إكس 70 يتراجع بنسبة 5.6%
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:55 ص
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية نزيق الخسائر والذي إستمر علي مدار 7 جلسات متوالية ، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6% بضغوط بيعية من الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية وهوي مؤشر إيجي 70 بنسبة تجاوزت الـ6%.
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 2808.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.9% ليصل إلى مستوى 2705.5 نقطة.
وقال أيمن فودة أن الوضع سيستمر على هذا الهبوط ما لم تكن هناك محفزات قوية وتدخل حكومي قوي لإعادة إحياء البورصة، مشيراً إلى وقت تفعيل مبادرة الرئيس بضخ 20 مليار جنيه في الأسهم قد حان والسوق متعطش لتلك القرار الذي سيغير مجري البورصة .
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