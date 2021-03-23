



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021.





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 -3-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 766 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 656.5 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 875.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 6128 جنيها.

سعر أونصة الذهب 1739 دولار.



