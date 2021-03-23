عاجل.. البورصة توقف التداول نصف ساعة بعد الهبوط الحاد لمؤشر EGX 100

أوقفت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%

وقالت إدارة البورصة المصرية اليوم ، أنه سيتم استئناف التداول في الساعة 11.30 اليوم.

وتنص قواعد الحدود السعرية للتعاملات في البورصة المصرية على وقف التداول لمدة نصف ساعة حال هبوط مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 2808.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 2705.5 نقطة.







