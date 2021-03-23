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عاجل.. البورصة توقف التداول نصف ساعة بعد الهبوط الحاد لمؤشر EGX 100
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:09 ص
نيفين سمير
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أوقفت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%
وقالت إدارة البورصة المصرية اليوم ، أنه سيتم استئناف التداول في الساعة 11.30 اليوم.
وتنص قواعد الحدود السعرية للتعاملات في البورصة المصرية على وقف التداول لمدة نصف ساعة حال هبوط مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 2808.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 2705.5 نقطة.
وقال أيمن فودة أن الوضع سيستمر على هذا الهبوط ما لم تكن هناك محفزات قوية وتدخل حكومي قوي لإعادة إحياء البورصة، مشيراً إلى وقت تفعيل مبادرة الرئيس بضخ 20 مليار جنيه في الأسهم قد حان والسوق متعطش لتلك القرار الذي سيغير مجري البورصة .
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