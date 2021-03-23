الخارجية الأمريكية: أي انسحاب من أفغانستان سيتم بالتنسيق مع الحلفاء

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن أي انسحاب من أفغانستان سيتم بالتنسيق مع الحلفاء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

وقالت حكومتا الولايات المتحدة وأفغانستان، في بيان مشترك: "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان... شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وتخفض الولايات المتحدة، قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان. ومن المقرر توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق اليوم السبت.