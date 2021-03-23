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الزراعة: تحصين 5.9 مليون حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (فيديو)
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:20 ص
رقية جمال
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قال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية تأتي ضمن البرنامج السنوي للتحصين ضد الأمراض، مشيرًا إلى أن هذه الحملة يجرى إطلاقها 3 مرات في العام، حيث تم تحصين 3 ملايين حيوان ضد مرض الحمى القلاعية ونحو 2.9 ملايين حيوان ضد حمى الوادي المتصدع، وهو ما يمثل 80% من المستهدف.
وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الحملة بدأت في 6 فبراير وانتهت يوم الخميس الماضي، موضحًا أن مرض الحمى القلاعية أحد الأمراض المتوطنة في مصر ويتم تحضير لقاح له تبعا لطبيعة المرض، لافتًا إلى أن مشكلته أنه سريع الانتشار ويصيب فم الحيوان، ما يمنعه عن تناول الطعام ويجعل حركته ثقيلة ويسبب مشكلات في إنتاج الألبان.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أننا ننفذ حملات التطعيم ضد الحمى القلاعية منذ سنوات، ونجحنا في خفض الإصابات بدرجة كبيرة، ومن المهم أن يستجيب الناس لنا في مثل هذه الحملات، لأن معدلات التغطية كلما ارتفعت فإن مناعة الحيوانات ستستمر لفترات طويلة ما يسهم في القضاء على المرض.
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