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المجلس العسكري في ميانمار يتهم المحتجين بإثارة أعمال العنف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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اتهم جيش ميانمار المتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري بالحرق العمد والعنف مع فرض دول غربية المزيد من العقوبات على الأفراد والجماعات المرتبطين بانقلاب الشهر الماضي وما تلاه من حملة قمع وحشية على المعارضة.


وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون إنه قتل 164 متظاهرا في أعمال العنف وأعرب عن حزنه لسقوط قتلى. وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة نايبيتاو اليوم الثلاثاء "هم أيضا مواطنونا." كما قالت جماعة ناشطة في جمعية مساعدة السجناء السياسيين (AAPP) إن 261 شخصًا على الأقل قتلوا في حملة القمع القاسية التي شنتها قوات الأمن.

وأفاد شهود وتقارير إخبارية، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار في اضطرابات يوم الاثنين بينهم صبي. وأفادت خدمة ميزيما الإخبارية أن قوات الأمن شنت المزيد من الغارات في أجزاء من يانغون ليلة الاثنين بإطلاق أعيرة نارية وإصابة بعض الأشخاص.

وحاول المجلس العسكري تبرير الانقلاب بالقول إن انتخابات 8 نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو كي كانت مزورة - وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد القادة العسكريون بإجراء انتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدًا لها وأعلنوا حالة الطوارئ.

وألقى زاو مين تون باللوم على المتظاهرين في أعمال العنف والحرق العمد وقال إنه قتل تسعة من أفراد قوات الأمن. قال وهو يعرض شريط فيديو للمصانع تحترق "هل يمكننا تسمية هؤلاء المتظاهرين السلميين؟ أي دولة أو منظمة تعتبر هذا العنف سلميًا؟" واضاف إن المستشفيات التي لا تعمل بشكل كامل تسببت في وفيات، بما في ذلك من COVID-19، واصفا إياها بأنها "غير شرعية وغير أخلاقية".

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ميانمار المجلس العسكري

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