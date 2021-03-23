نشطاء ميانمار في اليابان يطالبون بخطوات أقوى ضد المجلس العسكري

دعا نشطاء ميانمار في اليابان الحكومة اليابانية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أقوى "لوقف القتل" في وطنهم، وحثوا على فرض حظر على الأسلحة للضغط على المجلس العسكري.





ورغم أن الدول الغربية فرضت المزيد من العقوبات على الجماعات والأفراد المرتبطين بانقلاب الشهر الماضي، قال نشطاء إن هناك حاجة لمزيد من الضغوط، خاصة من اليابان. وحث كياو كياو سوي، مدير مجلس إدارة اتحاد مواطني ميانمار في اليابان، طوكيو على استخدام نفوذها للتحدث مباشرة مع الجنرالات، الذين أسفرت حملتهم الوحشية عن الاحتجاجات عن مقتل 261 شخصًا على الأقل.





أعتقد أن الحكومة اليابانية لديها نوع من القوة الدبلوماسية والاقتصادية وكذلك السياسية. وقال في مؤتمر صحفي في طوكيو "أعتقد أن الحكومة اليابانية يجب أن تتحدث مباشرة مع القادة العسكريين.. يجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لوقف القتل في ميانمار - وليس فقط إصدار البيانات أو الإدلاء بالتعليقات".





وقال مسؤول ياباني الأسبوع الماضي إن اليابان تراقب التطورات في ميانمار منذ الانقلاب وستفكر في كيفية الرد. اليابان هي مانح رئيسي للمساعدات لميانمار، ولطالما كانت هناك علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة.





قال زاو مين هتوت، رئيس رابطة الروهينجا البورمية في اليابان، إنه لا ينبغي لأحد الاعتراف بالحكومة العسكرية بأي شكل من الأشكال، واصفا الإجراءات المتخذة ضد الانقلابيين بأنها "عقوبات صغيرة للغاية". وتابع "أعتقد أن هذا لا يكفي. عليك أن تفعل المزيد، بطريقة أقوى. على الأقل يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفرض حظر أسلحة على ميانمار".



