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غدًا.. حورية فرغلي تُجري عملية جراحية ثالثة في أنفها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تجري الفنانة حورية فرغلي غدًا عملية جراحية ثالثة في أنفها، لوضع العظام في المكان المناسب حتى يعود شكلها لطبيعته، وذلك في إحدى مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، كما أنها ستقوم بإجراء عملية أخرى الشهر المقبل بعدما تطمئن علي صحتها.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحفية لها أن حالتها الصحية حاليًا أصبحت جيدة، وأنها لا تريد من جمهورها شيئًا سوى الدعاء لها .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، فيفي عبده، حازم سمير، سناء شافع، سامح الصريطي، ميار الغيطي.

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