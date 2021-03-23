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البورصة توقف التداول علي أسهم 70 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5%

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أوقفت البورصة المصرية، التداول على 70 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.


والأسهم التي تم إيقافها هي  مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، اودن للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ارابيا انفستمنتس هولدنج، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.
 
كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، القلعة للاستشارات المالية، رواد السياحة-رواد، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، بلتون المالية القابضة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ريكاب للاستثمارات المالية.
 
وتم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، الدلتا للسكر، المصريين للاستثمار والتنمية، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، ليسيكو مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بي انفستمنتس القابضة، المنصورة للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سيدي كرير للبتروكيماويات، الصناعات الكيماوية المصرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العبوات الطبية.
 
وكذلك تم إيقاف تداول أسهم؛ أوراسكوم المالية القابضة، شركة مستشفى كليوباترا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المالية والصناعية المصرية، سبيد ميديكال، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية للمنتجعات السياحية، مجموعة بورتو القابضة.

وأوقفت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%
وقالت إدارة البورصة  المصرية اليوم ، أنه سيتم استئناف التداول في الساعة 11.30 اليوم.

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