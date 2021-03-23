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تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
وكالات
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شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تراجعًا في أسعار الذهب، مع بداية التعاملات المبكرة، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا.

 

وكان سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 209.18 ريالات (55.78 دولارًا)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) عند 183.03 ريالًا (48.81 دولارًا).

 

وبحسب صحيفة عاجل، هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى إلى 156.89 ريالًا (41.84 دولارًا)، فيمل سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.02 ريالًا (32.54 دولارًا).

 

وقد هبط سعر أوقية الذهب «الأونصة» في السوق السعودية اليوم الثلاثاء، إلى 6510 ريالات «1736 دولارًا»، كما تراجع سعر الجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21» في السعودية ليسجل نحو 1464.27 ريالًا (390.47 دولارًا).

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