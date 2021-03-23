كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب كارتيرون فى التعاقد مع الكاميرونى لياندر تاوامبا مهاجم نادى التعاون السعودى نهاية الموسم الحالى، بسبب اقتناعه التام بامكانياته الفنية.





ويرى كارتيرون أن تاوامبا هو أنسب بديل للدولي المصري مصطفى محمد، والذي أعير لفريق جالطة سراي التركي.





ويعتبر كارتيرون أن الفريق يمر بأزمة هجومية خلال الفترة الحالية، فى ظل عدم وجود مهاجم قوي يعوض غياب مصطفى محمد.



