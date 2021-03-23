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زيدان مستمر مع ريال مدريد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:35 ص
زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني سيستمر في منصبه مع الفريق الملكي لمدة موسم إضافي على الأقل وفقا لظروف محددة.

وأكدت قناة تيليفوت الفرنسية أن زيدان لا يرحب بفكرة تدريب منتخب فرنسا عقب نهاية بطولة يورو 2021 لكنه يفكر في أمر آخر.

وأوضحت القناة الفرنسية أنه في حالة تولي زيدان مهمة تدريب فرنسا في كأس العالم فإنه سيقود ريال مدريد خلال الموسم المقبل 2021/2022 ثم سيكون لديه 5 أشهر للاستعداد لكأس العالم.

وألمحت القناة الفرنسية أن العقد الحالي للمدير الفني الفرنسي مع ريال مدريد ينتهي عقب نهاية موسم 2021/2022.

وأفادت القناة الفرنسية بأن المعطيات الحالية تقول أن زيدان لن يجدد تعاقده مع الملكي مرة أخرى.

وأشارت القناة الفرنسية إلى أن زيدان تولى تدريب ريال مدريد في فترتين، الأولى منذ 2016 حتى 2018 والثانية من مارس 2019 وحتى الوقت الحالي، وقاد الملكي للتتويج بـ3 بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولتين في الدوري الإسباني وبطولتين في كأس السوبر الإسبانية وبطولتين في كأس السوبر الأوروبية وبطولتين في كأس العالم للأندية.

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