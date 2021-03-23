تجارية الإسماعيلية تتابع الأسعار وجودة المنتجات

تفقد جلال محمد الطاهر السكرتير العام ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالمرور على عدة منافذ منها " مبادرة كلنا واحد " بكافة المنافذ أمام مكتبة مصر العامة وأمام مجمع المحاكم شارع شبين وأمام الإدارة التعليمية، وذلك لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات التي تقدم الى المواطنين والوقوف على المشكلات التي تواجه العارضين والعمل على حلها.



وقال " الطاهر " انه في ضوء استعدادات الشعبة لاستقبال شهر رمضان الكريم والعمل على تلبية كافة متطلبات المواطنين من الخضر والفاكهة بأسعار في متناول الجميع فقد تم التأكيد على التجار بالالتزام بالأسعار الاسترشادية للغرفة والجدير بالذكر أن شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة تتابع الأسعار، وتقوم بعمل أسعار استرشادية بشكل دائم لضمان عدم زيادة الأسعار ومحاسبة المخالفين.

وأضاف محمد السيد مدير عام الغرفة ان مبادرة " كلنا واحد " بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة بمديرية أمن الإسماعيلية تأتى في إطار الاهتمام بدعم الأمن الغذائي، واستمرار دعم التفاعل والمشاركة الاجتماعية لمحدودي الدخل.

