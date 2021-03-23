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26 مايو. أول جلسات محاكمة المتنمر أيمن ندا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت محكمة جنح الهرم جلسة ٢٦ مايو القادم لبدء محاكمة أيمن منصور ندا الذي يعمل بجامعة القاهرة، لاتهامه بالسب والتحريض والتنمر على الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي علي قناة صدي البلد

وأقام المحامي عمر الاصمعي جنحة مباشرة ضد الأستاذ الجامعي أتهمه فيها بارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات عبر منشورات أستهدف فيها الاعلامي أحمد موسي، وحملت المنشورات التحريض والتنمر والسب والقذف، كما تقدم ببلاغ آخر للنائب العام ضد نفس الشخص لارتكابه العديد من الجرائم.

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