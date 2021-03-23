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تدريب على "المسكوكات الأثرية" برعاية اتحاد الأثريين العرب أبريل القادم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب عن قيام المركز الإقليمى للآثار والفنون والحضارات القديمة بالاتحاد ومديرته الدكتورة وفاء غنام بعمل دورة تدريبية بعنوان "قراءات في العملة منذ نشأتها وحتي العصر الإسلامي " فى الفترة من 5 إلى 8 أبريل عبر منصة زووم يحاضر فيها نخبة من أساتذة المسكوكات فى مصر والوطن العربي.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المركز الإعلامى للاتحاد العام للآثاريين العرب أن فعاليات اليوم الأول عبارة عن محاضرتين يلقيهما الآثاري المعتز بالله الشهاوي أمين العملة في المتحف المصري الكبير والباحث بمعهد بول جيتي بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأولى "نظام المقايضة وظهور العملة واستخدامها" وتشمل تاريخ ظهور العملة وبدايات دور السك، تطور الأساليب المختلفة لسك العملة والمعادن المستخدمة في سك العملة، والثانية "كيفية التعامل مع العملة (الترميم والعرض المتحفي)" وتتضمن تزييف العملة، كيفية التعامل مع العملة، التنظيف والترميم، الحفظ فى المخازن والأسلوب الأمثل للعرض المتحفي.

وأضاف ريحان بأن الدكتور توفيق عمروني أستاذ الآثار القديمة والمسكوكات بجامعة الجزائر 2 – بوزريعة سيلقى محاضرته فى اليوم الثاني تحت عنوان "العملة في شمال أفريقيا" والدكتورة سائدة عفانة أستاذ المسكوكات القديمة ورئيس قسم الإدارة السياحية بجامعة الشرق الأوسط بالمملكة الأردنية ستلقى محاضرتها بعنوان "العملات السليوقية والرومانية في سوريا الكبرى" بينما تشمل فعاليات اليوم الثالث محاضرتين "العملات اليونانية والبطلمية" "العملات الرومانية والسكندرية" للدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الآثار اليونانية والرومانية والعملة بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

وفى اليوم الرابع يلقى الدكتور حسين عبد العزيز محاضرة "العملة البيزنطية" والدكتور محمد يونس أستاذ مساعد الآثار الإسلامية بكليه الآثار جامعه الفيوم ونائب مدير المركز الإقليمي للنميات والمسكوكات الإسلامية بالاتحاد العام للآثاريين العرب محاضرة "المسكوكات الإسلامية".

وأشارت الدكتورة وفاء غنام مدير المركز الإقليمي للآثار والفنون والحضارات القديمة بالإتحاد العام للآثاريين العرب إلى أن هذا المركز يهتم بالحضارات القديمة علي اختلاف مواقعها واختلاف تتابعها الزمني، ويتناول بالدراسة كل ما خلفّته تلك الحضارات من أنشطة بشرية أو آثار مختلفة النوعية بهدف تزويد الطلاب والدارسين وشباب الباحثين في مجال الآثار بالخبرات والمعارف التى اكتسبها كبار الأساتذه والباحثين فى كافة أرجاء الوطن العربي، ونقل هذه الخبرات إليهم بسهولة ويسر وذلك عن طريق التواصل المباشر بإقامة الندوات العلمية والدورات التدريبية سواءً العامة منها أو المتخصصة كأحد أنشطة المركز

وأضافت غنام أن هذه الدورة التدريبية هي أولى نشاطات المركز حيث تقرر عقدها أون لاين باستخدام منصة زووم نظرًا للظروف الحالية، وحتي يمكن لأكبر عدد من الدارسين الاشتراك بها، كما راعينا أيضا أن تكون مسائية لهذا السبب أيضا وأن اختيار موضوع العملة باعتبارها مجال لابد أن يطرقه كل باحثى ودارسي الآثار الكلاسيكية لما لها من أهمية إذ تعتبر كوثيقة لا يمكن الشك بها لتدعيم حقائق تاريخية بل وتستخدم أيضا كأدلة أثرية لا يرقى اليها الشك وأن الفئات المستهدفة فى هذه الدورة طلاب الآثار في أقسام الآثار بكليات الآداب وكليات الآثار وطلاب أقسام الترميم بكليات الآثار وطلاب أقسام الإرشاد السياحى بكليات السياحة والفنادق ومفتشى الآثار في كافة المواقع الأثرية وأمناء المتاحف والمرشدين السياحيين.

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