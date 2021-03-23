الخدمات البيطرية: جميع سلالات الخيل في أوروبا أصلها مصري (فيديو)

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" أعلنت خلو مصر رسميًا من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهري" والتي تعيق عملية التجارة الدولية، موضحا أن سلالة الخيل العربية المصرية من أنقى السلالات في العالم وتستخدم في التهجين، وجميع سلالات الخيل الموجودة في أوروبا أصلها خيول مصرية.





وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الخيل المصري يمتاز بالسرعة والذكاء والصفات الجمالية، وهي صفات وراثية نقية، منوهًا بأنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم صناعة الخيول، كان لا بد من اعتماد مصر خالية من هذه الامراض، وذلك من خلال إجراء عمليات مسوح، ووضع خطط ونظام انذار مبكر واستعداد وإجراءات بيطرية محجرية لعمليات التصدير والاستيراد، مع وجود تشريعات يمكن من خلالها تنفيذ هذه البرامج، وهو ما تضمنه ملف إثبات أن مصر خالية من هذه الأمراض ولديها القدرة على مواجهة هذه الأمراض حال ظهورها الذي تم تقديمه في نوفمبر 2020.



