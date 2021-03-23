افتتاح مقر مأمورية الشهر العقاري بمدينة الفيوم الجديدة

صرح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنه تم افتتاح مقر مأمورية الشهر العقاري الجديد للتجمع العمراني بالفيوم الجديدة لخدمة سكان المدينة والمستثمرين، وذلك بحضور المستشار أحمد صابر، مدير المكتب الفني لوزير العدل، و محمد سلمان رئيس المأمورية، ولفيف من قيادات الجهاز وسكان مدينة الفيوم الجديدة.





وأكد المهندس عبدالوهاب صميدة، أنه تم تنفيذ مقر مأمورية الشهر العقاري على أعلى مستوى وطبقاً للمواصفات المطلوبة، التي توفر سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها، حيث تم مراعاة توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة، وإجراءات الأمن والسلامة والأمن الصناعي، وأماكن الدخول والخروج والانتظار للمواطنين بالمبنى، مؤكداً أن جهاز المدينة يبذُل أقصى جهد لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.





وأشار رئيس جهاز الفيوم الجديدة إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة بالمدينة لتيسير إجراءات التوثيق، وكذا المساهمة في مرونة المعاملات القانونية وجذب مزيدٍ من الاستثمارات للمدينة.







