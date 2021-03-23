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جهاز حدائق أكتوبر ينفذ حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة إسكان دهشور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة "إسكان دهشور"، بقيادة المهندس محمد عبد الله، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبالتنسيق والتعاون مع مساعد مدير أمن الجيزة، وقسم شرطة حدائق أكتوبر، وشرطة المرافق.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال وشوارع المنطقة، وتحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً استكمال تلك الحملات بشكل دوري بالتعاون مع الشرطة للحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة ومنع المظاهر العشوائية.

وطالب المهندس محمد مصطفى، قاطني المدينة والمترددين عليها، بالالتزام بالضوابط والقوانين وعدم تشجيع العشوائية والتصدي لها بالتعاون مع جهاز المدينة.



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