محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمناقشة مقترح لتطوير محطة قطار بنها

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة مقترح لتطوير محطة قطار بنها لتصبح واجهة حضارية تليق بزوار مدينة بنها عاصمة المحافظة، وتماشيا مع أعمال التطوير والتجميل التي تتم بشوارع مدينة بنها.



ويشتمل التطوير، دهان الواجهات الشرقيه والقبلية للمحطة وسور السكة الحديد بنطاق مدينه بنها، ومداخل ومخارج المحطة ومراعاة الشكل الجمالي والإنارة والتشجير ووضع اللافتات والشاشات الإرشادية.



وأكد المحافظ على ضرورة البدء فورا في أعمال التطوير والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وضرورة التنسيق التام أثناء العمل حتى لا تعوق حركة مرور المشاة والركاب.



كما تابع المحافظ مع رئيس مدينة بنها أعمال تطوير شوارع العاصمة بشارع فريد ندا وكورنيش مدينة بنها، موجها بدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لتلبية رغبات المواطنين والتخفيف عليهم والعمل علي تسيير الحركة المرورية.



حضر الاجتماع المهندس عماد أسعد نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الخدمات، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، ورئيس مدينة بنها ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية ومدير وحدة تطوير العشوائيات ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة.