جراحة قيصرية ناجحة لمصابة بكورونا بعزل مستشفى ناصر ببني سويف (صور)



نجح فريق طبي بمستشفى ناصر العام، بإشراف الدكتور عمرو نادي مدير عام المستسفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في اجراء جراحة قيصرية لسيدة في منتصف الثلاثينات من عمرها، مصابة باشتباه فيروس كورونا المستجد.



واستقبل مستشفى ناصر العام والمخصصة لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، في ساعة متأخرة من مساء امس الأحد، ربة منزل تدعى " رشا. م. ش " 35 عام، تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وارتفاع في درجة الحرارة، اشتباه كورونا، وتشعر بالآلآم الولادة.



حامل في الثامن



وتبين من مناظرة المريضة فور استقبالها بالمستشفى انها حامل في نهاية الشهر الثامن وسبق وان انجبت 4 مرات سابقا بينهم 3 قيصرية، ما قد يضع الفريق الطبي امام مسؤولية صعبة".



الفريق الطبي



وبدأ فريق طبي ضم الأطباء: هالة غريب، اخصائي النسا والتوليد وشعبان مصطفى، طبيب النساء والتوليد، وايمان مجدي طبيب النساء والتوليد، والدكتور محمد الصفناوي أخصائي العناية المركزة، والممرضات وفاء محمد عبد التواب وصفاء علي، وضع المريضة تحت العناية المستمرة والملاحظة، وبدء الإعداد والتجهيز في إسعاف المريضة وتحضيرها للعمليات.



وتمكن فجر اليوم، الفريق الطبي من اجراء الجراحة بنجاح ووضع المريضة تحت الملاحظة بالعناية المركزة لمتابعة حالتها اولًا بأول تحت رعاية اطباء العناية.



هدايا الأمهات بالعزل

وفي سياق آخر، حّرص عددًا من اطباء وممرضات وموظفي مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، على مشاركة الأمهات المصابات في إحتفالات عيد الأم، وقدموا لهن الورود وكروت التهنئة.



وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، إن اطباء وممرضات وموظفي مستشفى، يواصلون مواقفهم الطيبة مع المرضى، بموقفهم الإنساني لحرصهم، اليوم، على تهنئة الأمهات من مصابات فيروس كورونا بعيد الأم.



مستشفى التأمين الصحى



وأكد مدير فرع بني سويف، أن العاملون بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف بقيادة الدكتور شهاب الدين صلاح طه مدير المستشفى بتقديم ورود وكروت تهنئة للامهات مرضى كورونا بالمستشفى، مؤكدا مدير الفرع على دور الفرق الطبية الهام فى تخفيف الآلام عن المرضى وأهمية مراعاة الحالة النفسية للمرضى والدعم المعنوي للمساعدة على الشفاء.



التأمين الصحي ببني سويف



وشّدد "يحيى" علي ضرورة الاهتمام بالمرضى، وتقدم مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، بأسمى مشاعر التهنئة والإنسانية إلى أمهات مصر جميعًا وأمهات بنى سويف خاصة، بمناسبة عيد الأم، في يوم وفاء الأبناء بأمهاتهم، والتي حملت على عاتقها رحلة طويلة من البذل والعطاء والتفانى والتضحية، في رعاية أبنائها وتحمل كافة الصعاب لإنتاج أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم ووطنهم.

