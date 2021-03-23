عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية.. والمرور تهيب السائقين توخى الحذر

تعرضت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لعاصفة ترابية غطت سماء المحافظة، وموجة من الطقس السيئ وتسببت الرياح والعواصف المحملة بالأتربة والرمال في إرباك حركة مرور الشاحنات والسيارات على الطرق السريعة والصحراوية بسبب انعدام الرؤية.



حيث شهد طرق "الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وطريق بورسعيد "، وطريق الزقازيق الزراعي، وطريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي، بطئًا شديدًا في حركة السير، وانتظر قائدو السيارات على جانب الطرق للتجنب من عدم الرؤية خشية وقوع حوادث نتيجة زحف الرمال علي تلك الطرق.



فيما حرصت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان، والرائد محمد سليمان رئيس مباحث المرور، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة علي الطرق السريعة وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة خاصة في ظل انخفاض مستوي الرؤية بسبب العواصف الترابية.



كما ناشدت إدارة مرور الإسماعيلية من خلال الأمكنة المنتشرة السائقين على كافة المركبات المتواجدة على الطرق والتى تنقل المواطنين على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة والوقوف على جانب الطريق واستخدام الإشارات الضوئية للتنبيه والتحكم فى السرعة طبقا لحالة الرؤية على الطريق.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة.

