Advertisements

الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تراجعت الليرة التركية 0.6 في المائة اليوم، لتظل تتعرض لضغوط إذ تدرس السوق تأثيرات استبدال الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية، وفقا لـ"رويترز".

وسجلت الليرة 7.85 مقابل الدولار بحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس الاثنين، حين هوت بما يصل إلى 15 في المائة مقتربة من مستويات قياسية متدنية.

شهاب قوجي أوغلو، وهو مُشّرع سابق في الحزب الحاكم يشترك مع أردوغان في وجهة نظرة غير التقليدية التي ترى أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب التضخم، هو ثالث محافظ للبنك المركزي يعينه الرئيس منذ منتصف 2019.

والإقالة الصادمة لناجي إقبال، بعد يومين من رفعه لأسعار الفائدة لكبح التضخم، تعزز وجهة نظر المستثمرين التي تلاحق اقتصاد السوق الناشئة الكبير لسنوات وهي أن السياسة تلقي بظلالها على استقلالية البنك المركزي.

وقال مصدر لـ"رويترز" إن قوجي أوغلو سعى إلى تخفيف قلق المستثمرين بشأن تحول حاد من التشديد إلى سياسة نقدية توسعية عبر إبلاغ الرؤساء التنفيذيين للبنوك يوم الأحد أنه لا يخطط لتعديل وشيك للسياسات.

أخبار تهمك

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة لـ العمالة غير منتظمة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ حوالي 5 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 7 ساعات

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 ص

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

09:04 ص

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

11:37 ص

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها