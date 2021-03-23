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لجنة لمتابعة السدود والبحيرات للوقوف على جاهزيتها لمواجهة السيول بسفاجا(صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال اللجنة المشكلة بتكليف من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة جاهزيتة السدود والبحيرات لمجابهة الأمطار والسيول.

أوضحت المغربي، أن اللجنة  برئاسه مدير الاداره العامه للازمات بالمحافظة وعضويه مهندسي المياه الجوفيه وإدارة الازمات بمدينة سفاجا قامت بالمرور على كافه السدود والبحيرات واحواض التهدئه وجميع أعمال الحمايه التي تم انشائها بالمدينة لمجابهه مخاطر الأمطار والسيول.

وأضافت رئيس المدينة أن اللجنة قامت بالتأكد من جاهزيتهم لاستقبال وحجز اي كميات مياه خلف السدود وداخل البحيرات في حال هطول امطار وسيول في اي وقت  ووجدت جميع السدود والبحيرات واحواض التهدئه بحاله فنيه جيده ومستعده لاستقبال كميات كبيره من المياه حال هطولها..

وكلفت "المغربي" إدارة الأزمات وإدارة المتابعة الميدانية بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية، ومسئولي الطرق والكبارى بالمرور على كبارى ومخرات السيول، وإزالة أي عقبات تواجه السيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت رئيس مدينة سفاجا، إلى إن إدارة النظافة وإدارة البيئة، قامتا بتنظيف وتطهير برابخ السيول الواقعة أسفل الطرق الرئيسية باستخدام معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
لجنة لمتابعة السدود والبحيرات للوقوف على جاهزيتها لمواجهة السيول بسفاجا(صور)
لجنة لمتابعة السدود والبحيرات للوقوف على جاهزيتها لمواجهة السيول بسفاجا(صور)
لجنة لمتابعة السدود والبحيرات للوقوف على جاهزيتها لمواجهة السيول بسفاجا(صور)
لجنة لمتابعة السدود والبحيرات للوقوف على جاهزيتها لمواجهة السيول بسفاجا(صور)
لجنة لمتابعة السدود والبحيرات للوقوف على جاهزيتها لمواجهة السيول بسفاجا(صور)
لجنة لمتابعة السدود والبحيرات للوقوف على جاهزيتها لمواجهة السيول بسفاجا(صور)
لجنة لمتابعة السدود والبحيرات للوقوف على جاهزيتها لمواجهة السيول بسفاجا(صور)
لجنة لمتابعة السدود والبحيرات للوقوف على جاهزيتها لمواجهة السيول بسفاجا(صور)

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