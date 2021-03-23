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"روحتي عن اللي أحن مننا".. بهذه الكلمات كريم الحسيني ينعي الفنانة الراحلة رضوى أبو شادي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعى الفنان كريم الحسيني، الفنانة رضوى أبو شادي التي رحلت عن عالمنا، مساء الأحد الماضي، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب كريم الحسيني منشورًا قال فيه :"لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مشيتى يوم ميلادك، كلنا لها وما دايم إلا وجه الله، ربنا يرحمك يا رضوى ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وأضاف كريم الحسيني قائلاً :"كنتى إنسانة خلوقة وممثلة شاطرة موهوبة ومجتهدة، يمكن تكونى روحتى بدري وملحقتيش تحققى حلمك، بس أكيد روحتي عن اللى أحن مننا كلنا، هى أعمار".

وتابع كريم الحسيني قائلاً:" اه الصدمه مش مستوعبها، بس انتى اكيد فى مكان أحسن، مع السلامة يا غالية، اسألكم الدعاء والفاتحه لها و لأبى ولكل غالى رحل عنا يارب".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان كريم الحسيني في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، منذر رياحنة، رياض الخولي، صبري فواز، سيد رجب، هبة مجدي، أمير صلاح الدين، فريدة سيف النصر، ضياء عبدالخالق.

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