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حكام مباراة ميت خلف وبلبيس في دوري القسم الثالث

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 21 لمنافسات المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث .

ومن المقرر أن يخوض فريق ميت خلف مباراة هامة مع المتصدر نادي بلبيس بملعب ميت خلف في الثانية والنصف عصراً.

ويحتل بلبيس المركز الاول برصيد 43  نقطة، فيما يتواجد الفريق المنوفي بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة .

ويدير لقاء اليوم الحكم صبري ابراهيم منطقة القاهرة يعاونه إيهاب فخري وأحمد منصور.

ويحكم لقاء ديرب نجم وغزل شبين الثلاثي عبد الرحمن أبوعيطه وأحمد حبيب وأمجد فاروق، بينما يدير مباراة ميت خاقان وتلا محمد حليم والسيد حسن وأحمد ساهر .

ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 43 نقطة
2- الشرقية 39 نقطة
3- فاقوس 37 نقطة
4- ميت خلف 35 نقطة
5- تلا 35 نقطة
6- ابو حماد 28 نقطة
7- بطا 26 نقطة
8- منوف 25 نقطة
9- ميت خاقان 24 نقطة
10- أبو كبير 23 نقطة
11- غزل شبين 22 نقطة
12- عرب الرمل 18 نقطة
13- ديرب نجم 14 نقطة
14- عرابي 10 نقاط
15- شباب ديرب 3 نقاط

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