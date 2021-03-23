قتلى وجرحى بانفجار في الصين

قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون فى انفجار بمقاطعة "قوانجدونج" جنوبى الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

وأصدرت السلطات الصينية، بيانًا قالت فيه إن الانفجار وقع فى قرية "مينججينج" التابعة لمدينة قوانجتشو.

وأوضحت السلطات الصينية، أن الحادث كان عملًا تخريبيًا قام به مواطن يبلغ من العمر 59 عاما، بعدما أشعل مادة قابلة للاشتعال ما أسفر عن وقوع انفجار داخل مبنى بالقرية.

وقد فتحت السلطات المعنية تحقيقًا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الانفجار.