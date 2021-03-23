يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو





بات الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي مهدد من قيادة تدريب السيدة العجوز بنهاية الموسم الجاري.





وخرج البيانكونيري من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق نادي بورتو في الوقت الذي تراجع فيه للمركز الرابع في ترتيب الدوري الايطالي.





وقالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن يوفنتوس لا تفكر في إقالة بيرلو قبل نهاية الموسم إلا في حالة إن زاد الوضع سوء وفي هذا الوقت تتجه النية لتعيين إيجور تيودور مساعد بيرلو بشكل مؤقت لنهاية الموسم الحالي.