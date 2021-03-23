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ميدو: أي مدرب يتمنى تدريب الجيل الحالي من منتخب مصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالجيل الحالي من المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن أي مدرب يتمنى تدريبه.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أي لاعب يحمل الجنسية المصرية له الحق في الانضمام للمنتخب الوطني، في حال أنه يستحق ذلك على المستوي الفني مهما كان عمره".

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره كينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.


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