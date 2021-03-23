رئيس جامعة القناة يعلن عن الفائز بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، فوز الدكتور عبد الله إسماعيل عبد الله محمد أخصائى أول كميائى بمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس( مدرس مساعد أو معيد أو من العاملين بالجامعة).



وأشار الدكتور أحمد زكى، أن قيمة الجائزة ٥ آلاف جنية تصرف من حساب مراكز الخدمة العامة بالجامعة وأضاف سيادته أنه تم الإعلان عن الجائزة مع بداية العام الدراسى الحالى وتقدم للمسابقة ست باحثين.



وقد تم التقييم من خلال لجنة تضم كل من الدكتور العربي هندي شندي عميد كلية العلوم الأسبق والدكتور إبراهيم القرش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور شريف رضوان عميد كلية الزراعة الأسبق، والدكتور عبد البادي القاضى عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان الأسبق، والأستاذ عمرو كشك مدير عام إدارة المشروعات البيئية، والسيدة منى أوزوريس محمد مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.



وتم الاختيار وفقا للمعايير المحددة وأهمها أن يكون الباحث حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه ويكون البحث منشور بمجلة علمية ويكون البحث حديث أي تك إعداده في الثلاث سنوات الأخيرة مع عمل استبيان من جهه مستفيدة من البحث.

