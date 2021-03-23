موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، يوم التاسع من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.









ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، في حين يتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة.









وكان أتلتيكو مدريد قد حقق الفوز في مباراة الدور الأول على برشلونة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، والذي سجله النجم البلجيكي يانيك كاراسكو.