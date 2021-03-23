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الموسيقار أمير عبد المجيد يُعلن عن تعافيه من فيروس كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الموسيقار أمير عبد المجيد عن شفائه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر".

كتب أمير عبد المجيد تغريدة قال فيها:" الحمد لله على العافية تم شفاؤنا من كورونا، وكانت فقط إختبار محبة وفضل من الله علينا، بركة دعاء الحبايب تعمل كتير".

ويعتبر أمير عبد المجيد، واحدًا من أشهر عازفي القانون والملحنين المصريين وقائد فرقة موسيقية مصري، حيث درس بمعهد الموسيقي العربية، وقام بالتلحين للعديد من المطربين منهم وردة التي قدم معها أغاني منها "متغربة" و"بتسافر"، ومحمد فؤاد من خلال أغنية "اشهدي"، وأنغام في "بحبك قولها للعالم" و"بقولك إيه" و"لو حسيت"، وتعاون مع أصالة في أغنيات كثيرة منها "أرجعلها".

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