مواعيد الجولات المتبقية من دوري الخليج العربي

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تواريخ الجولات المتبقية من دوري الخليج العربي.





ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 23 يومي 2 و3 أبريل ، فيما ستكون الجولة 24 بتاريخ 3 مايو ، تليها الجولة 25 في الـ7 من الشهر ذاته، ويختتم دوري الخليج العربي بإقامة الجولة الأخيرة في 11 مايو .





أكدت الرابطة في بيانها الصادر اليوم، أنه سيتم تحديد ما إذا كانت ستقام الجولات الثلاث الأخيرة على يوم واحد أو يومين حسب جدول الترتيب، لتحقيق مبدأ العدالة بين الأندية المتنافسة سواء على اللقب، أو عدم الهبوط.





ويأتي ذلك على ضوء إعلان الاتحاد الآسيوي لجدول مباريات دوري أبطال آسيا، وتعديل مباريات الدور التمهيدي للأندية الإماراتية، وتماشيا مع مبادرات الرابطة لدعم الأندية في المشاركات الخارجية، والتي تم إعلانها في بداية الموسم الجاري، وتنفيذاً لمتطلبات الأندية.





من جانب آخر، تقرر تعديل موعد نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي شباب الأهلي والنصر، ليقام في 7:05 مساءً، 9 أبريل على إستاد نادي الشارقة بدلاً من الموعد السابق، والذي كان محدداً له في 6 أبريل.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية، الذي عقد مساء أم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وبحضور طارق علي الشبيبي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة ، وباقي الأعضاء اللجنة، وبعد التنسيق والتشاور مع القنوات المالكة للحقوق.



