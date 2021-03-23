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قنوات عرض مسلسل "النمر" لـ محمد إمام في رمضان 2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان محمد إمام في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل "النمر" على العديد من القنوات منهم قناة "الحياة"، "الحياة مسلسلات"، و"أبوظبي" و"أبو ظبي دراما"، وكما يُعرض أيضًا على منصة watch it وشاهد vip.


مسلسل "النمر" بطولة هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد خالد صالح، محمد رياض، ولاء الشريف، أحمد عبد الله محمود، محمود حافظ، محمد مهران.

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