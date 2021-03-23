توقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل





كشف مسح حديث أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُجبر على رفع معدل الفائدة خلال العام المقبل، مع تسارع التضخم.





وبحسب مسح الرابطة الوطنية لاقتصادي الأعمال، اليوم الإثنين، فإن 46 بالمائة من الذي شملهم الاستطلاع يتوقعون أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة في عام 2022، على الأقل قبل عام من توقع البنك المركزي نفسه أنه سيفعل ذلك، بحسب موقع "ماركت ووتش".





على الرغم من أن البنك المركزي قد أبقى معدل الفائدة بالقرب من الصفر طوال فترة الوباء، إلا أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدأت في الارتفاع مرة أخرى بسبب التحسن في الاقتصاد الأمريكي والارتداد المفاجئ في معدل التضخم.





وارتفع معدل التضخم السنوي، الذي انخفض إلى ما يقرب من الصفر في الصيف الماضي، بما يقارب 1.5 بالمائة ومن المرجح أن يصل إلى 2 بالمائة في وقت لاحق من هذا العام.







