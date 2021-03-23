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بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعي وفاة الدكتورة فينيس كامل جودة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة الأستاذة الدكتورة فينيس كامل جودة.

وجاء بنص البيان:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة سيادة الأستاذة الدكتورة فينيس كامل جودة، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، ووزير البحث العلمي الأسبق، والتي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والعطاء، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي".

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