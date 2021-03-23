ضبط متهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية على متهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بإسلوب " المفتاح المصطنع" بمنطقة الزيتون



فقد تمكنت وحدة مباحث قسم الزيتون بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة عقب قيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بإسلوب " المفتاح المصطنع"، وإعترف بإرتكابه 2 حادث سرقة سيارة بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب "الخطف" بإستخدام سيارة، وإعترف بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيء النية" أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







