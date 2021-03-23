سقطت عليه شجرة من فيلا المحافظ... مصرع شخص في الدقهلية

لفظ شخص مصرعه علي اثر سقوط شجره من داخل استراحة محافظ الدقهلية تصادف مروره وهو يقود دراجة نارية بالمنطقة

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امم الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شخص سقطت عليه شجرة من داخل استراحة المخافظ



علي الفور انتقل مدير امن الدقهلية الي موقع الحادث وتم نقل الجثمان لمستشفي المنصورة الدولي وجاري رفع اثار الشجره الني سقطت وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة