ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات بالاسكندرية

ضبطت مباحث تموين مديرية أمن الإسكندرية مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات.



فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وتغليف الغيارات الطبية، كائن بدائرة قسم ثالث المنتزة بمزاولة نشاط غير المشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تصنيع وتعبئة المستلزمات الطبية غير المعقمة والتى تستخدم فى علاج الجروح والعمليات الجراحية غيارات طبية – شاش طبى – أربطة طبية) وغير مطابقة للمواصفات الطبية داخل مصنعه المشار إليه بدون ترخيص من الجهات المعنية وبإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبطه وعثر بالمصنع على عدد 33700 عبوة من الغيارات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مُعد للبيع – عدد 40100 لفة شاش طبية مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف – 200 كيلو جرام من القطن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف – 500 عبوة رباط طبى ضاغط بدون بيانات تجارية وغير مطابق للمواصفات القياسية منتج نهائى معدة للبيع )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية



