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مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، فقد أكدت معلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية وجود مصنع للأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية مملوك لأحد الأشخاص، يقوم بطرح منتجاته بالأسواق دون الحصول على موافقة وتسجيل من الجهات المعنية.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المدير المسئول عن المصنع، وبحوزته 7٫340 طن "مخصبات زراعية وأسمدة "- 3٫500 طن "مبيدات زراعية لمكافحة الآفات والحشرات"داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة ومدون عليها بيانات تجارة وهمية منتج نهائى معد للبيع"، وتبين إنتهاء رخصة مزاولة النشاط، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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