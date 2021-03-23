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الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح المثيرة للأتربة، والتي امتدت لتصل للقاهرة الكبرى والقاهرة العاصمة ومناطق من سيناء ومحافظات جنوب البلاد، مما تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير على معظم الطرق خاصة على الطرق السريعة والصحراوية والمكشوفة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أنه مع الساعة الثامنة مساء اليوم سنشهد استقرارا في الأجواء، مع تحسن الرؤية، مع استمرار نشاط الرياح غدًا الأربعاء على أغلب الأنحاء وإثارة الرمال والأتربة على محافظات الوجه البحري ومناطق من شمال وجنوب الصعيد وقد تصل لحد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه هناك انخفاض في درجة الحرارة اليوم عن الأمس بنحو 2-3 درجات، موضحًا أنه اعتبارًا من الغد سنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 22 درجة، على أن تنخفض لـ 20-21 درجة يومي الخميس والجمعة.

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