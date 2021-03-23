برلماني يطالب "التموين" بإعلان خطتها لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار



تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه للحكومة، مُمثلة في وزارة التموين بشأن قيام تجار وبقالي التموين، بإجبار المواطنين وتحميلهم سلع غير ضرورية ضمن المقررات الشهرية.



وأشار "زين الدين" في بيانه، اليوم الثلاثاء، إلى أن مستحقي الدعم التمويني في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، يعانون من إجبار بعض البقالين لتسليمهم بعض السلع التي قد لا يكونوا في حاجة إليها، قائلًا: في كثير من الأحيان تكون سلع رديئة، وهو ما يؤثر على حجم باقي السلع التي يحتاجون إليها بصورة يومية مثل السكر والأرز والزيت.



وأكد "زين الدين"، أن بقالي التموين يحققون مكاسب كبيرة بهذه الطريقة على حساب احتياجات المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة، مطالبًا بضرورة منح صاحب البطاقة التموينية في الحصول على احتياجاته فقط دون إجبار، خصوصا وأن المقررات لا تكفي بعض الأسر إلا لمدة قليلة من الشهر.



وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين بإعلان خطتها مع دخول شهر مضان لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، قائلًا: هناك عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين، بدأت تظهر مع اقتراب شهر رمضان، حيث قام بعض التجار برفع أسعار عدد من السلع، فضلًا عن عرض سلع مجهولة المصدر ولا تصلح للاستخدام الآدمي، لاسيما في تلك الفترة التى تشهدا إقبالا كبيرًا من المواطنين على الشراء.



وأكد النائب، أن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق تحتاج تدخل حاسم وفوري من خلال تشديد الرقابة وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية، لإلزام التجار وأصحاب المحال بالأسعار، متابعًا: لمواجهة حالة الاستغلال، يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع في تنظيم معارض لتقديم السلع بأسعار مخفضة، وخصوصًا في المناطق الشعبية والقرى بالمحافظات، مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية.

