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"سينوفاك الصينية": البيانات الأولية تؤكد أن لقاحنا لفيروس كورونا "آمن للأطفال"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت شركة سينوفاك الصينية، اليوم الثلاثاء، إن البيانات الأولية أكدت أن لقاحها لفيروس كورونا "آمن للأطفال"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

كشفت شركة "سينوفاك -بيوتتك"، في وقت سابق، أن لقاح COVID-19 الخاص بوحدتها قد تمت الموافقة عليه للاستخدام لعامة الناس من قبل منظمة المنتجات الطبية في الصين.

 

ويعتبر لقاح "سينوفاك" لقاح "كورونا" الثاني المعتمد للاستخدام العام في الصين، بعد الموافقة على لقاح " سينوفارم" الذي طوره معهد بكين التابع لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية المملوكة للدولة (Sinopharm) في ديسمبر.

 

تم استخدام كلا اللقاحين بالفعل في برنامج التطعيم الصيني الذي يستهدف بشكل أساسي المجموعات الرئيسية التي تعتبر معرضة لخطر أكبر للتعرض للفيروس.

 

وقالت سينوفاك في بيان صحفي إن إندونيسيا وتركيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي ولاوس منحت تصريحًا طارئًا للقاح CoronaVac الذي طورته شركة Sinovac Life Sciences.

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