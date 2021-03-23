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الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض تدريجى في درجات الحرارة مساء اليوم يبدأ من شمال البلاد يكون ملموسا على السواحل الغربية.
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأربعاء 24 مارس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6-8 ) درجة مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا . 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه مع يوم غد الأربعاء، يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء كما تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد .
 
وأعلنت الأرصاد أن اليوم تنتهى العواصف الترابية وتهدأ نشاط الرياح نسبيا، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غدا 22 درجة بعد أن سجلت اليوم الثلاثاء 30 درجة .

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