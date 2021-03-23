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بالأسماء .. تعيينات جديدة بجامعة بنها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور جمال سليمان عطية الأستاذ بقسم مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور خالد عيد الناغية الأستاذ بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة عفاف دسوقي عبد المجيد الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية بالكلية.

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