سقوط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لسرقتهم حقيبة سيدة بأسلوب " الخطف " بمدينة نصر.



وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة) حال إستقلالهم سيارة (قيادة أحد المتهمين) وبحوزتهم (حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى مجهولة المصدر - فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض).



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى وحافظة بداخلها متعلقات شخصية من إحدى السيدات بأسلوب " الخطف "، بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم،وأضافوا بتخلصهم من الحافظة بإلقائها بالطريق العام.



وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



